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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 2ر6 درجة يضرب منطقة بابوا في إندونيسيا

زلزال في اندونيسيا
زلزال في اندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 2ر6 درجة منطقة بابوا في إندونيسيا، اليوم /السبت/، فيما لم يتم إصدار تحذير من موجات المد العاتية "تسونامي". 
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الجيوفيزياء الإندونيسية، وفقا لصحيفة (ذا ستار) الماليزية على موقعها الإلكتروني، أن الزلزال وقع على بعد 262 كيلومترا شرق وشمال شرق بياك التابعة لمقاطعة بابوا في إندويسيا، وعلى عمق 16 كيلومترا.
وقد وقعت زلازل، في وقت سابق اليوم، بقوة 1ر6 و9ر5 و5ر5 درجة بالقرب من نفس الموقع.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزات الأرضية. 

 

زلزال اندونيسيا

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