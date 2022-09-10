الأرصاد : ارتفاع طفيف بنسبة الرطوبة والحرارة والقاهرة تسجل 34 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس اليوم السبت .

وقالت " غانم " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، إننا نشهد اليوم ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية وزيادة لفترات سطوع الشمس ونسب الرطوبة خلال فترات النهار ومازلنا متأثرين بمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا وكتل جنوبية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط .



ولفتت إلى أن الطقس يكون حار رطب خلال فترات النهار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى و محافظات شمال الصعيد و شديد الحرارة فى جنوب الصعيد والقاهرة تسجل 34 درجة ، وهناك نشاط للرياح خلال فترات الليل وويكون ما بين الـ30 والـ40 كم فى الساعة على أغلب مناطق الجمهورية .

وتابعت إلى أنه فى النصف الثاني من شهر سبتمبر سنبدأ بالشعور بانخفاض كبير فى درجات الحرارة، خاصة فى فترات الليل وانخفاض نسب الرطوبة بشكل تدريجى .