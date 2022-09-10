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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية ببني سويف

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي اهناسيا بني عفان، اليوم السبت، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.


وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي اهناسيا بني عفان، ووجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.


وتبين أن المصابين في الحادث هم: محمود سيد سعد، 26 سنة، مقيم اهناسيا، بدون عمل، مصاب سحجات وكدمات واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وهديه حسن محمد، 59 سنة، اهناسيا، مصابة سحجات وكدمات، وزهراء حازم سيد، 14 طالبة، اهناسيا، مصابة سحجات وكدمات.

وجرى تقديم العلاج اللازم داخل مستشفى بني سويف التخصصي تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى، وجاري تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة

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