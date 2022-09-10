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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 111 ألف رأس ماشية ببني سويف ضد الحمى القلاعية

تحصين الحيوانات
تحصين الحيوانات

تحصين أكثر  من 111 ألف من الثروة الحيوانية ببني سويف، ضمن الحملة القومية للوقاية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

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وتواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ، ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والذي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وطبقاً للتقرير، الذي أعدته المديرية تحت إشراف الدكتور محمد جلال، فقد وصل إجمالي رؤوس الماشية التي تم تحصينها إلى 111 ألف و324 رأسا، منها : 97 ألف و741من الأبقار، و 10 آلاف و652 من الجاموس، و2931من الأغنام والماعز، وذلك منذ انطلاق الحملة في 14 يوليو الماضى وحتى 7من الشهر الجاري ،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

وكان المحافظ د.محمد هاني غنيم، قد أصدر توجيهاته لرؤساء المدن والقرى بضرورة التنسيق والتواصل مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع .

كما شدد المحافظ ، على ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية، بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

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