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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم كفر الشيخ يشارك في ورشة عمل حول أنشطة التوكاتسو.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شارك محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في ورشة العمل المقامة بمدينة بورسعيد، لشرح أنشطة التوكاتسو، وتفعيلها علي الوجه الأمثل بحضور كل من دكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، والمشرف على الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، ومديري المديريات التعليمية، ومديري التعليم الابتدائي، ومديري إدارات التربية الخاصة بالمحافظات، وخبراء الجانب الياباني.

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وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ: تحرص وزارة التربية والتعليم على تدريب القيادات التربوية والمعلمين على الباقة الأساسية من أنشطة توكاتسو، والتي تهدف إلى بناء الإنسان المصري، والتي تستهدف 30 ألف معلم وموجه وقيادات تعليمية، واستمرارًا لخطة التدريب على أنشطة التوكاتسو المدرجة في نظام التعليم الجديد 2.0، مؤكداً أنه تم عقد ورشة عمل للتعريف بأنشطة توكاتسو اليابانية، وتطبيقها في مدارس التعليم العام الحكومية، وذلك بمدينة بورسعيد بالتعاون مع كلية الطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية، بحضور مديري المديريات التعليمية ومديري التعليم الابتدائي بمحافظات مصر.

وألقى البروفيسور هيروشي سوجيتا محاضرة تعريفية عن أنشطة التوكاتسو وتأثيرها على الأطفال والمعلمين، والمجتمع المحيط، ومفهوم التوكاتسو مع عرض فيلم تسجيلي إيضاحي يبين أثر توكاتسو في تكوين الشخصية السوية المبدعة، ومحاضرة للدكتورة عزيزة خليفة، مدير عام تنمية مادة العلوم، وكبير فريق البحث والتطوير لأنشطة توكاتسو عن أنشطة توكاتسو في المدارس الحكومية.

جاء ذلك بحضور نيفين حمودة، مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية، والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، وهالة عبد السلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، والدكتورة هدي بشير، عميد كلية الطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية، ولفيف من الخبراء اليابانيين من وكالة الجايكا اليابانية، وأعضاء وحدة المدارس المصرية اليابانية والإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي.

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