عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوتيرتش عن فيضانات باكستان: لم أشاهد يوما كارثة مناخية بهذا الحجم

الأمين العام لللأمم
الأمين العام لللأمم المتحدة

أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم "السبت"، جولة داخل مقاطعتي السند وبلوشستان بباكستان اللتين اجتاحتهما الفيضانات.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال جوتيرتش: "باكستان بحاجة اليوم إلى دعم مالي هائل للتغلب على هذه الأزمة.. هذه ليست مسألة كرم.. هذه عدالة"، مضيفًا "لم أشاهد يوما كارثة مناخية بهذا الحجم".

يأتي ذلك في اليوم الثاني من زيارته لباكستان التي دمرتها الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات، حيث قتل ما لا يقل عن 1396 شخصًا وجرح 12728 فضلًا عن تشريد الملايين. 

وغمرت المياه مناطق شاسعة من البلاد (ثلث باكستان)، وأجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم.

وذكرت الحكومة أن حياة ما يقرب من 33 مليون شخص قد تعطلت، وتقدر باكستان الأضرار الناجمة عن الفيضانات بنحو 30 مليار دولار.

مناشدة بدعم

وقال جوتيريش بعد هبوطه في السند، بحسب مقطع مصور نشره مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف: "من الصعب ألا نشعر بتأثر شديد لسماع مثل هذه الأوصاف التفصيلية للمأساة".

وأضاف: "باكستان بحاجة إلى دعم مالي ضخم.. هذه ليست مسألة سخاء، إنها مسألة عدالة".

ولفت جوتيريش اليوم السبت"، إلى أن العالم بحاجة إلى فهم تأثير تغير المناخ على البلدان منخفضة الدخل، مضيفًا "كانت البشرية تشن حربا على الطبيعة والطبيعة ترد.. لذا نحن بحاجة إلى وقف الجنون الذي لعبناه مع الطبيعة".

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الجمعة، دول العالم لمساعدة باكستان في أعقاب الفيضانات العارمة التي شهدتها مؤخرا.

وقال جوتيريش إنه وصل إلى باكستان للتعبير عن تضامنه العميق مع الشعب الباكستاني بعد الفيضانات المدمرة، مناشدًا المجتمع الدولي تقديم دعم هائل لباكستان في الوقت الذي تتعاطى فيه هذه الدولة مع هذه الكارثة المناخية.

جوتيريش يصل باكستان ويناشد دول العالم تقديم المساعدات لها

جوتيرش يزور المناطق المتضررة من الفيضانات في باكستان يومي 9 و10 سبتمبر

جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش باكستان بلوشستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات في أجندة الإجازات.. 3 عطلات رسمية مقبلة وتأجيل الدراسة يعطي راحة أكبر

هتقضي على أحلامنا.. طلاب تمريض لوزير التعليم العالي: امتحانات القدرات تعجيزية

وفاة الملكة إليزابيث تؤجل قرار كلوب بمعاقبة محمد صلاح.. تفاصيل

رضا عبد العال يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن المدير الفني الجديد..فيديو

موعد مباراة فيوتشر وإف سي بول الأوغندي والقنوات الناقلة في الكونفدرالية

أنا بنت وخافوا ربنا شوية .. منشور مثير من منى فاروق

مدير تعاقدات الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير الحمراء.. تفاصيل

الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية.. سعر عيار 21 الآن في مصر

ترشيحاتنا

اختراق من نفس الجهة.. ألبانيا تتعرض لهجوم إلكتروني ثانِ من إيران.. تفاصيل

في أول ظهور إفريقياً.. فيوتشر يتعادل مع بول الأوغندي سلبيًا بالكونفيدرالية

بوصف إباحي للملكة.. BBC ترتكب خطأ فادحًا في ترجمة الأخبار

جالسا على رجلها.. شاهد| صورة صادمة لـ سعد الصغير مع زوجته

الشبكة والثروة الأبرز.. شروط جديدة تنظم الخطوبة وحقوق الزوجين قبل الطلاق

وزير الصحة يُشيد بوحدة جراحات الأطفال المبتسرين بالمعهد القومي للقلب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه.. طريقة عمل مكرونة بالبطاطس

مش هتصدق ثمنه| سعر خرافي لـ إطلالة درة في أحدث جلسة تصوير

مش الأكل بس.. أسرار وراء طول عمر الملكة إليزابيث |تعرف عليها

أنا بنت وخافوا ربنا شوية.. أجرأ إطلالات منى فاروق بعد تصريحها المثير للجدل| شاهد

فيديو

محمد صبحي حاربني لأني قولت لا.. سبب اختفاء عبير صلاح الدين مع ونيس

نجوم يثيرون الجدل برفع الأذان بأصواتهم.. مجدى الشربيني يحدث ضجة باعتزاله.. وأحمد سعد يفعلها في مكة

أتمنى في غيري أنا ميفكرش.. ضرة المطربة بوسي تشعل غيرتها

سأعلن اسم زوجتي قبل الفرح بأيام.. عمر كمال يكشف انفصاله عن حبيبته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ