جوتيرتش عن فيضانات باكستان: لم أشاهد يوما كارثة مناخية بهذا الحجم

أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم "السبت"، جولة داخل مقاطعتي السند وبلوشستان بباكستان اللتين اجتاحتهما الفيضانات.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال جوتيرتش: "باكستان بحاجة اليوم إلى دعم مالي هائل للتغلب على هذه الأزمة.. هذه ليست مسألة كرم.. هذه عدالة"، مضيفًا "لم أشاهد يوما كارثة مناخية بهذا الحجم".

يأتي ذلك في اليوم الثاني من زيارته لباكستان التي دمرتها الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات، حيث قتل ما لا يقل عن 1396 شخصًا وجرح 12728 فضلًا عن تشريد الملايين.

وغمرت المياه مناطق شاسعة من البلاد (ثلث باكستان)، وأجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم.

وذكرت الحكومة أن حياة ما يقرب من 33 مليون شخص قد تعطلت، وتقدر باكستان الأضرار الناجمة عن الفيضانات بنحو 30 مليار دولار.

مناشدة بدعم

وقال جوتيريش بعد هبوطه في السند، بحسب مقطع مصور نشره مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف: "من الصعب ألا نشعر بتأثر شديد لسماع مثل هذه الأوصاف التفصيلية للمأساة".

وأضاف: "باكستان بحاجة إلى دعم مالي ضخم.. هذه ليست مسألة سخاء، إنها مسألة عدالة".

ولفت جوتيريش اليوم السبت"، إلى أن العالم بحاجة إلى فهم تأثير تغير المناخ على البلدان منخفضة الدخل، مضيفًا "كانت البشرية تشن حربا على الطبيعة والطبيعة ترد.. لذا نحن بحاجة إلى وقف الجنون الذي لعبناه مع الطبيعة".

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الجمعة، دول العالم لمساعدة باكستان في أعقاب الفيضانات العارمة التي شهدتها مؤخرا.

وقال جوتيريش إنه وصل إلى باكستان للتعبير عن تضامنه العميق مع الشعب الباكستاني بعد الفيضانات المدمرة، مناشدًا المجتمع الدولي تقديم دعم هائل لباكستان في الوقت الذي تتعاطى فيه هذه الدولة مع هذه الكارثة المناخية.