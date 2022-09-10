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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في أول ظهور إفريقياً.. فيوتشر يتعادل مع بول الأوغندي سلبيًا بالكونفيدرالية

مباراة فيوتشر وبول
مباراة فيوتشر وبول الأوغندي

حسم التعادل السلبي، مباراة فيوتشر وبيدكو بول إف سي الأوغندي، التي أقيمت على ملعب بيدكو بول أف سي الأوغندي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64، من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

حاول فريق فيوتشر أكثر من مرة على مرمى بول الأوغندي في الشوط الأول، وكان قريبا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 31، لولا تألق حارس الفريق الخصم.

أجرى علي ماهر عدة تبديلات في الشوط الثاني، أبرزها نزول مروان محسن بدلا من أحمد عاطف في الدقيقة 60، في محاولة لخطف انتصارا تاريخيا من بول الأوغندي.

وبدأ فيوتشر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي:  محمود عبد الرحيم جنش جنش
الدفاع:   عمر  كمال عبد الواحد - سعد سمير - محمود رزق - عمر كمال عبد الواحد - جوزيف نجويم.
الوسط: كريم نيدفيد - محمد فاروق -غنام محمد.
الهجوم: محمد رضا بوبو - أحمد عاطف - أحمد رفعت.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يشارك فيها فريق فيوتشر في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

فيوتشر بول الكونفدرالية احمد عاطف مروان محسن

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