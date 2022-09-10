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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جولة مسائية لمحافظ الغربية بقرى حياة كريمة ..فيديو

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى،  مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى شبرا اليمن، كفر سنباط ونهطاي.

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وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية وحدة طب الأسرة بقرية شبرا اليمن والتي يتم إنشاؤها بتكلفة 24 مليون جنيه لخدمة سكان القرية والقرى والعزب المجاورة وقاربت على الانتهاء بنسبة 81% ، كما تفقد أعمال إنشاء 6 عمارات للإسكان الاجتماعي بكفر سنباط، ضمن مشروعات المبادرة بتكلفة 27 مليون جنيه.

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كما تفقد رحمي  في قرية نهطاي مشروعات (الموقف النموذجي والذي قارب على الانتهاء بنسبة 91% ، السوق النموذجي ، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، نقطة الشرطة، وحدة الحماية المدنية، وحدة طب الأسرة، مركز تنمية الأسرة ومركز شباب القرية.

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والجدير بالذكر أن المشروع القومي" حياة كريمة "لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 935 مشروعا داخل (54) قرية و (88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.

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الدكتور طارق رحمي الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ الغربية الغربية مليون جنيه الحماية المدنية المبادرة الرئاسية مركز زفتى مدينة زفتى حياة كريمة المنوفية

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