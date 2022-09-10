الخارجية الأمريكية : ملتزمون بأمن الطاقة في أوروبا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت ، في اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التزام الولايات المتحدة بأمن الطاقة في أوروبا.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - في بيان نشر على موقع الخارجية الأمريكية الإلكتروني - إن بلينكن ناقش مع رئيسة المفوضية أطر التنسيق "لمحاسبة روسيا" على حربها ضد أوكرانيا.

كما ناقش بلينكين وفون دير لاين أهمية ضمان استمرار الاستقرار والأمن في البوسنة والهرسك.

وشدد بلينكن على أهمية نجاح المؤتمر السابع لتجديد موارد الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

