«المرأة مش ملزمة» ..عبد المنعم سعيد: الإخوان يحاولون استدراجنا لقضايا جانبية

أكد المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، أن جماعة الإخوان الإرهابية لديها مشروع تدمير وليس بناء للمجتمعات .

وقال عبد المنعم سعيد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،:" الاخوان يحاولون استدراجنا لقضايا جانبية ومنها قضية « المرأة مش ملزمة»".

وأضاف عبد المنعم سعيد :" مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة ، مضيفا:" القوى المتطرفة تستخدم التخويف من أجل تنفيذ أفكارها ولا يتحدثون عن الإبداع والابتكار والعمل لصالح الوطن ".



وتابع عبد المنعم سعيد :" القوى المتطرفة يستهدفون تدمير الأرض وليس تعميرها على عكس ما نؤمن به نحن وهو تعمير الأرض ونشر السلام ".