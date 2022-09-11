بالتعاون مع نقابة الأطباء.. يوم علمى عن مخاطر الولادات القيصرية بمستشفى قنا الجامعى

نظم قسم النساء والتوليد، بمستشفى قنا الجامعى وقسم المسالك البولية، بالتعاون مع نقابة الأطباء البشريين بـ قنا يوم علمى عن كيفية إجراء القيصرية بالطرق العلمية السليمة مبنية على الطب القائم على الدليل في حالة وجود ضرورة ملحة لإجرائها.

وتناول اليوم العلمي مخاطر القيصرية غير المبررة و زيادة معدل المشيمة الملتصقة كأحد المضاعفات من زيادة عدد القيصريات، و تشجيع الولادة الطبيعية.

تحدث الدكتور جمال عبد الحميد، رئيس قسم المسالك، عن زيادة معدل إصابات الجهاز البولي نظراً لزيادة القيصريات وكيفية تجنبها والتعامل معها.

وأضاف عبدالحميد، بأن تنظيم يوم علمى عن إجراء القيصرية، مع اتجاه وزارة الصحة ودعوات الجمعيات العلمية العالمية للحد من معدل القيصريات.

حضر اللقاء عدد كبير من أطباء النساء والتوليد بالمحافظة، وكلا من: الدكتور عبد الناصر عبد الجابر، وكيل كلية الطب، والدكتور ابراهيم حسانين، أستاذ النساء والتوليد بطب سوهاج، والدكتور أشرف الهوارى، وكيل نقابة أطباء قنا، والدكتور مصطفي خضرى، رئيس قسم النساء بمستشفي قنا الجامعى.