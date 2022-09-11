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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على الفنان مصطفى هريدي لاتهامه بدهس 4 أشخاص في الشيخ زايد

الفنان مصطفى هريدي
الفنان مصطفى هريدي

حجزت محكمة جنح الشيخ زايد، أمس السبت، محاكمة الفنان "مصطفى هريدي"؛ لاتهامه بدهس 4 أشخاص بمدينة الشيخ زايد، بمدينة 6 أكتوبر، لجلسة 29 سبتمبر؛ للحكم.


في وقت سابق أخلت النيابة العامة سبيل الفنان المتهم، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي، وتمّ ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

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