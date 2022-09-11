حسام بدراوي: المرشحون للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية أسماء تمثل خبرة وثقل سياسي واقتصادي

أكد حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، أن الحوار الوطني مستمر، مشيرا إلى أنه بكل فترة من الزمن لا بد أن تراجع كل أمة نفسها وتفكر في المستقبل.

وقال حسام بدراوي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الحوار الوطني حوار سياسى من الدرجة الأولى، مؤكدا أنه يهدف التوجه نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتابع مستشار الحوار الوطني، أن كثير من الأسماء التي تم إختيارها للجان عمل الحوار الوطني، تمثل خبرات وثقل اقتصادي وسياسى ومجتمعي، معلقا " انا متفائل بتلك اختيارات لا بد من ان تكون نسيج واحد ومشترك، بالتوافق على الدستور والتوافق والعدالة التي هي أساس المتسقبل.

وأشار حسام بدراوي إلى أن رؤية مصر لها أهداف واضحة، ووسائل قياس ونعمل على أن الدولة تسير على الطريق الصحيحي للوصول للمرحلة 2030.

الدول المتقدمة

وأستكمل مستشار الحوار الوطني تصريحاته قائلا “الحوار الوطني لا بد أن يمد الرؤية 2050 حتى نتوافق مع الدول المتقدمة في العالم”.