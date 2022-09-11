فشل مفاوضات صفقة تبادلية بين الزمالك والبنك الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن الساعات الماضية شهدت تطورات في الصفقة التبادلية التي كان منتظر إبرامها بين الزمالك والبنك الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال فاروق خلال برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" : " الزمالك يرغب في الحصول على خدمات الثنائي أحمد ياسين وناصر منسي لاعبا البنك الأهلي ، لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.



وأكمل : عرض مسؤولو الأبيض على البنك الأهلي التعاقد مع أحمد ياسين وناصر منسي مقابل رحيل إسلام جابر ودفع مقابل مالي لإتمام الصفقة.

وأضاف : "طالبت إدارة البنك الأهلي الحصول على خدمات سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة للموافقة على رحيل الثنائي للزمالك خلال الفترة القادمة الأمر الذي قوبل بالرفض من مسؤولي الأبيض.