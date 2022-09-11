أول صورة لـ نيللى ابنة مومن زكريا تثير السوشيال ميديا |شاهد

نشر اللاعب مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر مؤمن زكريا في الصورة برفقة ابنته ، مما نال اعجاب متابعيه.



ابنة مؤمن زكريا

ابنة مؤمن زكريا

انتشر خبر حلول مولودة مؤمن زكريا ، نجم النادي الأهلي السابق الخميس الماضى اسماه ” نيللي” .

وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره و محبيه و أرسلوا له التهانى .

وحل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، ضيفا على الفنانة اسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

وكشف عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، كواليس وتفاصيل علاقته بمؤمن زكريا على مدار سنوات طويلة.

مؤمن بيحب الرقص

وقال عمرو السولية في حواره مع الفنانة اسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، مؤمن زكريا مش مؤدب أوي يعني، وكان بيحب يشغل أغاني قبل الماتش وبيحب الرقص وكان بيرقص كتير في الغرفة أثناء المعسكرات".