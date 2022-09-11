محمد صلاح: عواد والونش أفضل لاعبي الزمالك أمام الهلال.. وتشكيل فيريرا خاطئ

أثنى محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني للسكة الحديد ، على آداء الثنائي محمد عواد و محمود حمدي الونش لاعبا الفريق الأبيض أمام الهلال السعودي ، في كأس سوبر لوسيل ، والتي انتهت بهزيمة القلعة البيضاء بركلات الترجيح .

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، على قناة "TeN" : " محمد عواد تصدى لأكثر من فرصة هدف محقق للهلال السعودي عن طريق أوديون إيجالو و موسى ماريجا و سالم الدوسري و غيرهم ، وهو أحد نجوم الزمالك في الموسم المنقضي ، و كذلك محمود حمدي الونش الذي تطور آداءه الفترة الماضية و أصبح أفضل مدافع في الدوري المصري ".

وأضاف : " التشكيل الذي بدأ به البرتغالي جيسوالدو فيريرا أمام الهلال السعودي ، به بعض الأخطاء ، فكنت أُفضِل الاحتفاظ بشيكابالا على مقاعد البدلاء والدفع به في الشوط الثاني ، و كذلك أخطأ فيريرا في الاعتماد على زيزو في الجهة اليسرى و ليس اليمنى ، مما أفقده جزءًا كبيرًا من خطورته ".

رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة اليوم ، عقب عودة البعثة إلى القاهرة قادمة من العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة خاصة بعد خوض مواجهة الهلال السعودي في كأس "سوبر لوسيل".



وقرر المدير الفني خوض الفريق لتدريبه اليوم في الثامنة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.



ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.