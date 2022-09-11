بـ قميص منتخب مصر .. الحضرى يشارك جمهوره بصورة جديدة

شارك عصام الحضري، مدرب حراس مرمي منتخب مصر السابق ، متابعية بـ صورًا جديدة له بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر عصام الحضرى فى الصورة بـ قميص منتخب مصر .

كشف عصام الحضري، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، ومنتخب مصر، تفاصيل زواجه من صابرين، وقال :" الموضوع بدأ بـ مشكلة وبعد ذلك حدث الارتباط".



وأضاف عصام الحضري، خلال حواره على قناة النهار، أنه بدأ لعب كرة القدم فى نادي دمياط، وكان يدرس فى نفس الوقت، وأول مقابلة مع صابرين قامت بـ تجاهله، رغم أنه كان حارس مرمى نادي دمياط الأول.

وفى نفس السياق أكدت صابرين، إنها لم تكن تعلم من هو عصام الحضري، فى أول مقابلة، وحدث مشادة بينهما، بسبب قطع صورته، أمامه.