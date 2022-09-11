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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استلام 87 طن أرز شعير من المزارعين في كفر الشيخ

أرز شعير
أرز شعير

صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، أن استلام الأرز الشعير خلال موسم 2022 الحالي يتم من خلال عدد 21 موقعاً تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مضارب كفر الشيخ.

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وأعلن مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، خلال بيان إعلامي، اليوم، أن إجمالي كميات الأرز الشعير الموردة منذ بداية الموسم، وحتى صباح يوم الأحد، بلغت (87 طناً و 94 كيلو جرام).


وقال الهابط، إن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.

وأشار إلى أن توجيهات المحافظ تضمنت انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الأستاذ الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.

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