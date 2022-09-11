جولة تفتيشية مفاجئة في منتصف الليل بالمنيا.. وإحالة العاملين بالوحدات الصحية للتحقيق

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لكل القطاعات الخدمية عامة ومنظومة القطاع الصحي خاصة، وذلك من خلال تنظيم حملات مفاجئة بعد منتصف الليل على تلك القطاعات، لتحقيق الانضباط داخل العمل وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أجري الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ يرافقه الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، جولة تفتيشية مفاجئة على عدد من القطاعات الخدمية بعد منتصف الليل بمركز أبو قرقاص، لمتابعة انتظام سير العمل وتواجد العاملين خلال فترة عملهم، وكيفية التعامل المباشر مع حالات الطوارئ.

وشملت جولة نائب المحافظ، المرور على الوحدة الصحية بقرية بني عبيد، ووحدة طب الأسرة بقرية جريس، المركز الطبي للشباب والمستقبل بمدينة المنيا الجديدة، كما تم المرور على محطة مياه بني عبيد الارتوازية، بالإضافة لمتابعة سير العمل داخل غرفة العمليات داخل مقر الوحدة المحلية لقرية جريس وكيفية التعامل مع البلاغات.

كما تفقد نائب المحافظ، مركز شباب قرية جريس وحرص على لقاء شباب القرية داخل المركز وتم المرور على مجمع المخابز المطور بمركز أبوقرقاص، واستمع إلى شرح مفصل لطبيعة العمل والمراحل الإنتاجية والمناطق المستفيدة من تلك الخدمات، بالإضافة للتأكد أن الخبز مطابق للمواصفات والأوزان.

ووجه نائب المحافظ، وكيل وزارة الصحة بإحالة العاملين بالوحدة الصحية لقرية بني عبيد وجريس والمركز الطبي لشباب المستقبل للتحقيق العاجل لإحداثهم إخلال بمنظومة العمل لعدم تواجد الأطقم الطبية والتمريض، مع إتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وأكد نائب المحافظ، أن هناك توجيهات مشددة من محافظ المنيا، بالمرور المفاجئ على القطاعات الخدمية، وتحويل المقصرين في أداء عملهم الي التحقيق العاجل، حرصا على تقديم خدمات لائقة وتحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.