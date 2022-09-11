حاميها حراميها.. كشف غموض سرقة مليون جنيه من شركة أدوية بالمنصورة

تمكنت مباحث الدقهلية من كشف لغز سرقة نصف مليون جنيه من داخل سيارة إحدى شركات الأدوية في المنصورة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من قسم ثان المنصورة يفيد بورود بلاغ بسرقة نصف مليون جنيه من داخل سيارة إحدى شركات الأدوية بالمنصورة.

تمكنت مباحث قسم ثانٍ المنصورة، برئاسة الرائد كريم عبد الرزاق، من كشف غموض السرقة من سيارة تابعة إلى إحدى شركات الأدوية الشهيرة بالمنصورة.

وتعود الواقعة عقب ورود بلاغ من مندوب شركة شهيرة لصناعة الأدوية ومعه السائق الخاص بالشركة، وأكد في بلاغه أنه أثناء نزوله لتحصيل مبلغ نقدي من أحد الصيدليات وتسليم طلبية وأثناء عودته إلى السيارة فوجئ بسرقة حقيبة الفلوس الخاصة بالتحصيل، وبها نصف مليون جنيه، وسرقة الهاتف الخاص بالسائق.

تم تشكيل فريق بحث من ضباط المباحث، وعقب تفريغ الكاميرات وفحص أبواب السيارة، تبين أن السيارة لا يوجد عليها أي كسر، مما يؤكد أنه تم فتح السيارة بالمفتاح الخاص، حيث ظهر في أحد الكاميرات وجود شخص يرتدى كمامة وقام بفتح الباب من ناحية المندوب، وتم تحديد هوية الشخص، وهو شقيق السائق.

وتبين أن السائق قام أثناء النزول بفتح الباب لتسهيل عملية الدخول وتعمد ترك الهاتف المحمول ليؤكد أنه تمت سرقته أيضاً.

ألقى القبض على كل من “أيمن. ع”، 41 عاما، عامل، مقيم الجيزة، و"محمود. ع"، 37 عاما، سائق السيارة، مقيم بالجيزة.

واعترف المتهم بأنه سهل عملية ركن السيارة بمنطقة الدراسات لتسهيل عملية السرقة، وقام بالمتابعة مع شقيقه لحظة بلحظة لتسهيل عملية السرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.