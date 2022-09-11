شاهد.. نيوزيلندا تنصب تشارلز الثالث ملكًا

أقامت أستراليا ونيوزيلندا، اليوم الأحد، مراسم تنصيب للملك البريطاني تشارلز الثالث حيث تم إعلانه رسميًا ملكًا لكلا البلدين.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إنها تتوقع تعميق علاقة بلدها بالعائلة المالكة، لافتة في كلمتها من على درج البرلمان إلى أن المراسم أقيمت للاعتراف بنجل الملكة "جلالة الملك تشارلز الثالث ملكًا للبلاد".

وأضافت "لطالما كان لدى الملك تشارلز اهتمامًا وعاطفة لأوتياروا نيوزيلندا وأظهر باستمرار اهتمامه العميق بأمتنا. يقدر شعبنا بشدة هذه العلاقة"، مضيفة: "ليس لدي شك في أن العلاقات ستتعمق".

ولفتت في كلمة أمام حشد "عند وفاة الملكة تدخل نيوزيلندا فترة تغيير - وقت مليء بالحزن على وفاتها، ولكن أيضًا امتنان للحياة التي عاشتها والقدوة التي قدمتها. نحن ممتنون إلى الأبد لعلاقتها الوثيقة ببلدنا، لكنها رابطة وعاطفة تمتد عبر عائلتها بأكملها".

أستراليا تقيم مراسم

وفي أستراليا اعترفت البلاد رسميًا بالملك تشارلز، وقال الحاكم العام ديفيد هيرلي، ممثل العاهل البريطاني في البلاد في مراسم بمبنى البرلمان في كانبيرا، إن الملك تشارلز ملكًا للبلاد، واتسم الحدث بإطلاق المدفعية 21 طلقة تحية.

وأوضح رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز أن هناك سيل من الحزن على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، مستشهدًا بكلمات الملكة إليزابيث الخاصة "هذا الحزن هو الثمن الذي ندفعه مقابل الحب".

وتابع "أعتقد أنه بيان مناسب يبرز شعور الكثير من الأستراليين في هذا الوقت".

والعاهل البريطاني يرأس 14 دولة أخرى غير المملكة المتحدة منها أستراليا ونيوزيلندا، لكنها رئاسة شرفية إلى حد كبير.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن أستراليا ستقيم يوم حداد وطني في 22 سبتمبر على روح الملكة إليزابيث، معلنا أنه سيكون عطلة رسمية.