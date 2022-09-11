عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. نيوزيلندا تنصب تشارلز الثالث ملكًا

رئيسة وزراء نيوزيلندا
رئيسة وزراء نيوزيلندا

أقامت أستراليا ونيوزيلندا، اليوم الأحد، مراسم تنصيب للملك البريطاني تشارلز الثالث حيث تم إعلانه رسميًا ملكًا لكلا البلدين.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إنها تتوقع تعميق علاقة بلدها بالعائلة المالكة، لافتة في كلمتها من على درج البرلمان إلى أن المراسم أقيمت للاعتراف بنجل الملكة "جلالة الملك تشارلز الثالث ملكًا للبلاد".

وأضافت "لطالما كان لدى الملك تشارلز اهتمامًا وعاطفة لأوتياروا نيوزيلندا وأظهر باستمرار اهتمامه العميق بأمتنا. يقدر شعبنا بشدة هذه العلاقة"، مضيفة: "ليس لدي شك في أن العلاقات ستتعمق".

ولفتت في كلمة أمام حشد "عند وفاة الملكة تدخل نيوزيلندا فترة تغيير - وقت مليء بالحزن على وفاتها، ولكن أيضًا امتنان للحياة التي عاشتها والقدوة التي قدمتها. نحن ممتنون إلى الأبد لعلاقتها الوثيقة ببلدنا، لكنها رابطة وعاطفة تمتد عبر عائلتها بأكملها".

أستراليا تقيم مراسم

وفي أستراليا اعترفت البلاد رسميًا بالملك تشارلز، وقال الحاكم العام ديفيد هيرلي، ممثل العاهل البريطاني في البلاد في مراسم بمبنى البرلمان في كانبيرا، إن الملك تشارلز ملكًا للبلاد، واتسم الحدث بإطلاق المدفعية 21 طلقة تحية.

وأوضح رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز أن هناك سيل من الحزن على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، مستشهدًا بكلمات الملكة إليزابيث الخاصة "هذا الحزن هو الثمن الذي ندفعه مقابل الحب".

وتابع "أعتقد أنه بيان مناسب يبرز شعور الكثير من الأستراليين في هذا الوقت".

والعاهل البريطاني يرأس 14 دولة أخرى غير المملكة المتحدة منها أستراليا ونيوزيلندا، لكنها رئاسة شرفية إلى حد كبير.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن أستراليا ستقيم يوم حداد وطني في 22 سبتمبر على روح الملكة إليزابيث، معلنا أنه سيكون عطلة رسمية.

رسمياً..تنصيب تشارلز الثالث ملكاً لـ أستراليا ونيوزيلندا خلفاً لـ إليزابيث الثانية

شاهد.. تشارلز ملك بريطانيا في الزي السعودي ويرقص بالسيف| فيديو

مراسم تنصيب للملك البريطاني تشارلز الثالث تشارلز الثالث استراليا نيوزيلندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار الذهب.. هبوط تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 90 جنيهًا

هذا اللاعب لن ينضم رسميا .. شوبير يوجه صدمة لعشاق الزمالك

من أين تأتون بهذه الشائعات.. حقيقة تنازل الهلال السعودي عن مكافأة سوبر لوسيل للزمالك

ارتفع 8 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 11-9-2022

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. تظهر اليوم كن أول الحاصلين عليها

أب يحذر الأسر من حمل أطفالهم لزجاجات المياه بسبب هذه الحادثة

من الشاشة إلى التشرد.. ممثلة "الحاج متولي" أدمنت التدخين وعاشت مع الكلاب والثعابين | ما قصتها ؟

خليني ساكت .. فرج عامر يوجه رسالة غامضة | شاهد

ترشيحاتنا

نص منطوق الحكم على المستشار وشريكه في قضية المذيعة شيماء جمال

غياب بنزيما.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة مايوركا

الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

جريمة السرقة.. الحبس عامًا مع الشغل للمتهمين في قضية الإعلامية شيماء جمال|صور

مفاجأة في واقعة فتاة البياضية.. ابن عمها فشل في الاعتداء عليها فقتلها

شكري: التقارير العالمية تشير إلى عدم كفاية حجم الجهد لمواجهة تهديدات المناخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلبي معاك.. استقبال مصطفى كامل بنقابة الموسيقيين لتقديم أوراق ترشحه

بعد إعلان زواجه.. صور رومانسية جمعت بين سعد لمجرد وزوجته.. شاهد

شاهد.. تشارلز ملك بريطانيا في الزي السعودي ويرقص بالسيف| فيديو

ابن عمرو دياب يثير الجدل بصورة على إنستجرام.. والجمهور: مين ده

فيديو

صديقة ثم حبيبة وزوجة.. خطوبة سعد لمجرد وغيثة العلاكي

بعد عام واحد فقط .. انفصال على ربيع عن زوجته الثانية

موكب أسطوري وحصة بـ ربع مليون جنيه.. شاهد عجائب التعليم في زمن الفيسبوك

مادة كارثية في صلصة الطماطم تسبب أمراضًا خطيرة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

كرسي روسي في الكلوب أطفأ أنوار أوروبا

كريمة أبو العينين

بالكوري .. ميهمنيش حد

هند عصام

تحتمس الثالث .. الملك الإمبراطور

إلهام أبو الفتح

وأين ضوابط الشوسيال ؟

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ