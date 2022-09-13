لدعم سبل التعاون.. رئيس جامعة القاهرة الجديدة يستقبل مستشار سفارة الصين للعلوم والتكنولوجيا

استقبل الدكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية اليوم الثلاثاء الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ وفداً صينياً يضم تشانغ هوا تشينغ مستشار العلوم والتكنولوجيا بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، ويوان تشاو سكرتير ثالث بالسفارة الصينية، وكذلك جيا فانغ سكرتير ثالث بالمكتب التعليمى والعلمى بالسفارة الصينية.

وجاءت الزيارة للجامعة لإجراء مباحثات لدعم سبل التعاون الثقافي والعلمي بين الجامعة والجانب الصيني، حيث رحب بالوفد الصينى، مؤكدًا سعادته بوجودهم في مصر والجامعة نظراً للعلاقات المتميزة التي تجمع الجانبين.

تم خلال اللقاء التعريف بالجامعة وبالبرامج الدراسية بها، والأنشطة العلمية التي تقوم بها على مدار العام، من خلال عرض تقديمى قام به رئيس الجامعة.

وأبدى الوفد الصينى إعجابه الشديد بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية كما أثنوا على تجربتها الرائدة بمجال التعليم التكنولوجى بمصر.

وعلى جانب اخر وقع اليوم الدكتور محمد محمود هاشم - رئيس المركز القومى للبحوث بروتوكول تعاون مع الدكتور هشام الديب القائم بأعمال رئيس جامعه القاهرة التكنولوجية للعمل على دعم الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار في مخرجات البحث العلمي وريادة الأعمال خاصة فى مجال التحول الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز المساهمة فى التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال سياسات وبرامج التنمية الصناعية.

جاء ذلك من منطلق حرص كل منهما على التعاون و تبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية لدى الطرفين، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة للجهتين وإعداد كوادر علمية وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة بين الجانبين في مجالات تخصص الجهتين والاستفادة من مخرجاتها بما يخدم المجتمع والبيئة المصرية، بالإضافة إلى المشاركة في مشاريع بحثية. كما يتضمن البروتوكول التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، بالإضافة إلى أنشطة نقل التكنولوجيا بين الطرفين.

يهدف البرتوكول إلى تحديد التعاون المشترك فى كافة المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك ويشمل بالأخص: الأبحاث والمشروعات المشتركة بما يتيح الاستفادة من التمويل المحلى والدولى وأنشطة نقل التكنولوجيا بين الجامعة والمركز من ناحية والصناعة من ناحية أخرى جديرا بالذكر انه يجوز للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمركز المشاركة فى الأبحاث والأنشطة العلمية والتطبيقية وخاصة فى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية للدولة بعد موافقة مجلس الكلية على الترشيح لعضو هيئة التدريس من كلا الطرفين.

رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية يستقبل مستشار سفارة الصين للعلوم والتكنولوجيا (1)

رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية يستقبل مستشار سفارة الصين للعلوم والتكنولوجيا (2)

رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية يستقبل مستشار سفارة الصين للعلوم والتكنولوجيا (3)