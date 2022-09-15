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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار فى 10 بنوك اليوم الخميس 15-9-2022

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرّائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022، ليواصل بذلك سلسلة الارتفاعات وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

وارتفع أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس شراءً وبيعًا في البنوك المصرية، وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.27 و19.39" جنيه للشراء و"19.37 و19.42" جنيه للبيع.

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وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 19.39 جنيه في (مصرف أبو ظبي الإسلامي- بنك مصر إيران للتنمية).

 

ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.31جنيه للشراء، مقابل 19.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.39 جنيه للشراء، مقابل 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 19.36 جنيه للشراء، مقابل 19.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 19.36 جنيه للشراء، مقابل 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 19.27 جنيه للشراء، مقابل 19.37 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 19.33 جنيه للشراء، مقابل 19.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 18.36 جنيه للشراء، مقابل 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 19.36 جنيه للشراء، مقابل 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.36 جنيه للشراء، مقابل 19.42 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 19.32 جنيه للشراء، مقابل 19.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 19.35 جنيه للشراء، مقابل 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 19.34 جنيه للشراء، مقابل 19.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.34 جنيه للشراء، مقابل 19.40 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.36 جنيه للشراء، مقابل 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.34 جنيه للشراء، مقابل 19.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك بلوم: 19.29 جنيه للشراء، مقابل 19.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.29 جنيه للشراء، مقابل 19.39 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدولار


سعر الدولار في بنك المشرق: 19.32 جنيه للشراء، مقابل 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.32 جنيه للشراء، مقابل 19.42 جنيه للبيع.

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