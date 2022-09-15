نجل الفنان إبراهيم سعفان: والدي لم يكن يحب مشاهدة أعماله الفنية.. فيديو

قال خالد سعفان نجل الفنان الراحل إبراهيم سعفان أن والده نشأ نشأة دينية منذ صغره منذ التحاقه بالأزهر الشريف وحفظه للقران الكريم عند سن الـ ٨ سنوات، مشيرا إلى أن والده أحب التمثيل في مرحلة الثانوي والجامعة.

واضاف "سعفان" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن والده بعدما اكمل دراسته في كلية الشريعة بجامعة الأزهر، التحق بمعهد التمثيل ليتجه للفن والتمثيل، ليكون أول عمل فني له هو "حسن ونعيمة" في نهاية الخمسينات.

وتابع نجل الفنان الراحل إبراهيم سعفان أن والده لم يكن يحب أن يشاهد أعماله الفنية، وعندما كان يشاهد اي عمل فني له يعرض علي قناة معينة يقوم بتغيرها في الحال.