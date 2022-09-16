تارا عماد: شاركت مع نيللى كريم في مسلسل ضد الكسر وبحب شخصيتها

حلت الفنانة تارا عماد، مساء اليوم الخميس، ضيفة على برنامج "مساء DMC" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على شاشة قناة DMC.



وعلقت الفنانة تارا عماد، عن صورتها مع الزعيم عادل إمام:"شاركت فى مسلسل صاحب السعادة مع الزعيم عادل إمام وأضافنى على سلم الفن وعرف الجمهور بيا وله الفضل ليا كتير وبشكره على الفرصة اللى كنت بحلم فيها طوال حياتى".

وأوضحت:""شاركت مع الفنانة نيللى كريم فى مسلسل ضد الكسر وبموت فى شخصيتها وعملها وبحبها حب كبير جدا، لافتة إلي أنها شاركت بمسلسل موسى مع الفنان محمد رمضان وكان أصعب مسلسل بسبب الفيضان وكنت بغرق وشربت ميه الفيضان والجو كان تلج واتصابت كتير".

وتتحدث تارا عماد خلال اللقاء عن أحدث أعمالها الفنية، فضلًا عن زيارتها الأخيرة لنهر تارا، كما تعلق على تشبيهها بالفنانة العالمية ميغيل ماركل، وسوف تشهد الحلقة قيامها بتعليم رامي رضوان اللغة المونتنجرية.