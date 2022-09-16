تعليم بلا حدود: بعض المدارس الرسمية ترفض تقسيط المصروفات ونطالب بتدخل الوزير

حالة من الغضب يعيشها عددا من أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية لغات و الرسمية المتميزة حاليا ، حيث يشكو الأهالي من عدم اعتراف بعض المدارس الرسمية بحقهم في تقسيط المصروفات .

وفي هذا الاطار أصدرت فاطمة فتحي مؤسس ائتلاف تعليم بلا حدود بيانا إعلاميا ناشدت خلاله الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة متابعة إلتزام المدارس الرسمية لغات و الرسمية المتميزة بتنفيذ مواد القانون 285 لسنة 2014 المنظم لعمل المدارس التجريبية ، مؤكدة أن معظم المدارس غير ملتزمة به

وأوضحت مؤسس ائتلاف تعليم بلا حدود ، أن قانون ٢٨٥ لعام ٢٠١٤ الخاص بالمدارس الرسمية للغات نصت مادته ٢٤ على أن : "تحصل المدارس الرسمية لغات أو المتميزة مقابل النشاط العام وخدمات اللغات والتطوير التكنولوجي واشتراك السيارة علي قسطين ، على أن تحصل اثمان الكتب الأجنبية دفعة واحدة مع القسط الأول من المصروفات" ، مؤكدةً انه رغم ذلك أجبرت المدارس الرسمية لغات و الرسمية المتميزة أولياء الأمور على تسديد مصروفات البريد العام السابق دفعه واحده دون تقسيط بحجه أن التقسيط “للحكومي فقط”

وقالت مؤسس ائتلاف تعليم بلا حدود : أن المدارس الرسمية لغات و الرسمية المتميزة لا تلتزم أيضا بضوابط كثافات الفصول المنصوص عليها في القانون ، حيث زادت الكثافات الطلابية وأصبحت هذه المدارس تعمل بنظام الفترتين بالمخالفة للقانون ، واختفت الأنشطة الطلابية رغم تسديد ثمنها في المصروفات .

ومن جانبه .. أكدت وزارة التربية والتعليم أنه على أولياء الأمور الإبلاغ عن اي مدرسة غير ملتزمة بتعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن تقسيط المصروفات ، ليتم فورا ارسال لجنة تحقيق و محاسبة المخالفين.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة تقسيط مصروفات المدارس 2023 بجميع المراحل التعليمية المختلفة، على ثلاثة أقساط ..

وحصل موقع صدى البلد على تفاصيل قيمة الأقساط التي حددتها وزارة التربية والتعليم لكل المراحل التعليمية ومواعيد سدادها.



أ قساط مصروفات المدارس 2023



من رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي : القسط الأول يتم دفعه اول أكتوبر 2022 ويبلغ 127 جنيه - القسط الثاني اول يناير 2023 ويبلغ 89 جنيها - القسط الثالث اول مارس 2023 يبلغ 89 جنيه



الصف السادس الابتدائي : القسط الأول اول أكتوبر 2022 يبلغ 91 جنيه - القسط الثاني اول يناير 2023 ويبلغ 57 جنيه - القسط الثالث اول مارس 2023 يبلغ 57 جنيه





الحلقة الإعدادية : القسط الاول اول اكتوبر 2022 يبلغ 91 جنيه - القسط الثاني اول يناير 2023 ويبلغ 57 جنيه - القسط الثالث اول مارس 2023 يبلغ 57 جنيه





الصف الأول الثانوي العام : القسط الأول اول أكتوبر 2022 يبلغ 218 جنيه - القسط الثاني اول يناير 2023 ويبلغ 151 جنيه - القسط الثالث اول مارس 2023 يبلغ 151 جنيه





الصف الثاني والثالث الثانوي العام : القسط الأول اول أكتوبر 2022 يبلغ 203 جنيه - القسط الثاني اول يناير 2023 ويبلغ 151 جنيه - القسط الثالث اول مارس 2023 يبلغ 151 جنيه

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الصف الاول الثانوي الفني بكافة انواعه : القسط الاول اول اكتوبر 2022 يبلغ 108 جنيه - القسط الثاني اول يناير 2023 ويبلغ 56 جنيه - القسط الثالث اول مارس 2023 يبلغ 56 جني

جنيهً ه

الصف الثاني الثانوي الفني بأنواعه 3 و 5 سنوات : القسط الأول اول أكتوبر 2022 يبلغ 93 جنيه - القسط الثاني اول يناير 2023 ويبلغ 56 جنيه - القسط الثالث اول مارس 2023 يبلغ 56 جنيه





وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم دفع أقساط مصروفات المدارس 2023 في حساب صندوق دعم وتمويل و إدارة المشروعات التعليمية

وأضافت وزارة التربية والتعليم : يتم دفع أقساط مصروفات المدارس 2023 من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب