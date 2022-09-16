صدمة عصبية | كولدير ينهي حياة طفل في مركز زفتى بالغربية

شهدت قرية نهطاي بمركز زفتي بمحافظة الغربية اليوم وفاة طفل صعقا بالكهرباء حال قيامه بشرب الماء من مبرد مياه "كودلير" كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتي حت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغا يفيد باستقبال مستشفي زفتي العام طفل مصرع طفل جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي.

كما انتقلت القيادات الأمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز زفتي بمحافظة الغربية إلي مكان الحادث.



وكشفت التحريات الأمنية مصرع طفل يدعي "محمد. ر. ا " 13 عاما ومقيم بقرية نهطاي بدائرة مركز زفتي، حيث صعقه التيار الكهربائي أثناء قيامه بالشرب من مبرد مياه الشرب "كودلير" بالطريق العام محل البلاغ، مما نتج عن وفاته، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.



كما ورد تقرير مفتش الصحة بالغربية يتضمن بأن سبب الوفاة صدمة عصبية وتوقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق كما تم انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري علي المتوفي واستدعاء شهود عيان الواقعة وسؤال ذويه وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثة إلي ذويها .