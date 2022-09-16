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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر بيع وشراء الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة 16-9-2022

سعر الجنيه الاسترليني
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة

نرصد أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الجمعة عند 22.24جنيه للشراء 22.38جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الجمعة نحو 22.31جنيه للشراء و 22.46جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرى لتنمية الصادرات اليوم الجمعة نحو 22.29جنيه للشراء و 22.46جنيه للبيع.

 

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران للتنمية ،اليوم الجمعة نحو 22.28جنيه للشراء و 22.49جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الأهلى المتحد ،اليوم الجمعة نحو 22.28جنيه للشراء و 22.46جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصرى فى بنوك(كريدى اجريكول،قطر الوطني) نحو 22.26جنيه للشراء و 22.46جنيه للبيع.


سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (المصرف المتحد،البنك التجاري الدوليCIB،العقاري المصري العربي) اليوم الجمعة نحو 22.25جنيه للشراء و 22.46جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك  البركة اليوم الجمعة  نحو 22.23جنيه للشراء و 22.43جنيه للبيع .

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى بنوك(أبوظبي التجاري،المشرق،بلوم،قناة السويس،الكويت الوطني،التنمية الصناعية) اليوم الجمعة نحو 22.23جنيه للشراء و 22.46جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصرى فى المصرف العربي الدولي  نحو 22.23جنيه للشراء و 22.44جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى بنك مصر نحو 22.22جنيه للشراء و 22.46جنيه للبيع.

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ارتفاع أسعار الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين 12-9-2022

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ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( الإسكندرية،فيصل الإسلامي، البنك العربي الافريقي الدولي ) نحو 22.22جنيه للشراء و 22.46جنيه للبيع.


وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (الإمارات دبي الوطني ،HSBC)نحو 22.20جنيه للشراء و 22.46جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي المصري نحو 21.99جنيه للشراء و 22.31جنيه للبيع..

 

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة

 

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي افضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني فى البنوك اليوم الجمعة مسجلا 22.31جنيه للشراء

 

 

 

 

 

 

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