عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اللغة المصرية القديمة.. تعرف على علامة "شن"

شن
شن

تحت عنوان  "اللغة المصرية القديمة" ، تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

 

علامة " شن "
تُمثل هذه العلامة حبلاً معقوداً يتخذ شكل الدائرة، تقع ربطته في أسفله، لذا اتخذ معنى الإحاطة والحماية.


وُردت هذه العلامة ضمن عدد من الكلمات مثل "شِنس" التي تمثل خبز مستدير الشكل، و"شنو" أي خرطوش.


كما كُتبت كرمز حماية في مناظر المعابد، وصُورت هنا تحت أيدي كل من إيزيس ونفتيس اللتين تركعان عند رأس وقدمي المتوفى.
 

اللغة المصرية القديمة الاثار الكتابة الهيروغليفية آثار السياحة والاثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. فيفا يحسم جدل مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2022

فتاتان سيئتا السمعة تشعلان معركة أرض اللواء في خناقة على شاب.. القصة الكاملة

مباراة فاصلة بين مصر والجزائر للوصول لكأس العالم بقطر.. مفاجأة للجميع

الذهب ينزف.. تراجع تاريخي لأول مرة وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد 21 عامًا من دور حمودة | ظهور صادم لـ بطل فيلم الساحر

عمره 20 عاما.. الأهلي يتعاقد مع لاعب جديد| تفاصيل

الحق اشتري بسرعة.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الجمعة

الروبل بدلا من الدولار..فكرة جديدة تنقذ مصر من مأزق الأخضر| كيف تطبق؟

ترشيحاتنا

دعاء مغرب يوم الجمعة لقضاء الحوائج.. 9 أدعية تغير حياتك

اشتراكات مخفضة للقطار الكهربائي بنسبة 50%.. تعرف على الأسعار وإجراءات الحصول عليها

تحذير للمسافرين.. أفعال محظور ارتكابها تقودك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

الدولار يرتفع عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه اليوم بعد الزيادة الأخيرة

8 سنوات بدون إنجاب.. رامي جمال أجبر طليقته على الاعتزال بسبب الأولاد

مجرد إنذار .. بوتين يهدد أوكرانيا والغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

على البحر .. ظهور لافت لـ شيري عادل بهذا الزي | شاهد

فيلم جديد يروي قصة محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد الشهيرة

أطعمة تقودك للإصابة بمرض السكري.. احذر منها

فيديو

الحمد لله اننا مخلفناش.. كواليس إنفصال رامى جمال عن زوجته

نهى العمروسي تكشف حقيقة إدمانها وتصريحات لأول مرة عن ابنتها

خلطة دجاج كنتاكي .. 11 بهارات في مكوناته السحرية

الكاميرات تنقذه.. سرقة الفنان أشرف عبد الباقي من أمام منزله.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ