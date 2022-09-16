اللغة المصرية القديمة.. تعرف على علامة "شن"

تحت عنوان "اللغة المصرية القديمة" ، تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

علامة " شن "

تُمثل هذه العلامة حبلاً معقوداً يتخذ شكل الدائرة، تقع ربطته في أسفله، لذا اتخذ معنى الإحاطة والحماية.



وُردت هذه العلامة ضمن عدد من الكلمات مثل "شِنس" التي تمثل خبز مستدير الشكل، و"شنو" أي خرطوش.



كما كُتبت كرمز حماية في مناظر المعابد، وصُورت هنا تحت أيدي كل من إيزيس ونفتيس اللتين تركعان عند رأس وقدمي المتوفى.

