دعاء دخول السوق صحيح .. وسبب اختلاف الفقهاء

دعاء دخول السوق صحيح ، ورد فيه اختلاف في الآراء بين الفقهاء حول حكم حديث النبي في دعاء السوق الصحيح، هناك من العلماء من قال إنه حديث ضعيف وآخرون قالوا إنه لاحرج في أن يقول المسلم دعاء دخول السوق الصحيح وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل كما أن السوق ذكر في القرآن الكريم في أكثر من موضع قال الله تعالى: وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ.. دعاء دخول السوق الصحيح بالتفصيل في السطور التالية.

دعاء دخول السوق صحيح

دعاء دخول السوق صحيح ذكرنا سابقًا أن القرآن الكريم تحدث عن السوق في أكثر من موضع فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب للأسواق، {وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا}. [الفرقان:7 فعاب المشركون في رسول الله ، و قال الله تعالى: {وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ}. دعاء دخول السوق الصحيح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع.

دعاء دخول السوق الدرر السنية

دعاء دخول السوق الدرر السنية من دخل السُّوقَ فقال : لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له ، له الملكُ ، وله الحمدُ ، يُحْيِي ويُمِيتُ ، وهو حيٌّ لا يموتُ بيدِه الخيرُ ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ ، كتب اللهُ له ألفَ ألفِ حسنةٍ ، ومحا عنه ألفَ ألفِ سيئةٍ ، ورَفَع له ألفَ ألفِ درجةٍ ، وبَنَى له بيتًا في الجنةِ وهناك رواية أخرى في الدرر السنية أن من قال هذه الكلمات وزاد فيها: يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شَيءٍ قَدير، كَتَب الله له ألف ألفِ حَسَنة، ومحا الله عنه ألفَ ألفِ سيئة، ورفع الله له ألفَ ألفِ درجةٍ. وفي رواية: ويُبنى له بيتٌ في الجنَّةِ ويراعى قبيل دخول السوق أن يقول المسلم الدعاء الوراد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ، روي في سنن الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير.

دعاء خروج من السوق

دعاء خروج من السوق كما يحرص المسلم عند الخروج من السوق والانتهاء من شرائه وبيعه أن يردد عدد من الكلمات أيضا منها

-لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ،يُحيي ويُميت ، وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شئ قدير .

-اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ، ونعوذ بك من القول الزور أو أن نغشى فجوراً أو نكون بك مغروراً . اللَّهُمَّ إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ، ومن دعاء لا يسمع ، ومن نفس لا تشبع ، ومن علم لا ينفع ، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع .

-اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ نُفُوساً مُطْمَئِنَّةً تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ، وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ، وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ. اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرَّنَا وَعَلاَنِيَتَنَا فَاقْبَلْ مَعْذِرَتَنَا، وَتَعْلَمُ حَاجَاتِنَا فَأَعْطِنَا سُؤْلَنَا. اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي وَلِلمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً، وَمِنْ كُلِّ بَلاَءٍ عَافِيَةً. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ وَالوَبَاءِ، وَعَظِيمِ البَلاَءِ فِي النَّفْسِ وَالأَهْلِ وَالمَالِ وَالوَلَدِ. اللَّهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنَا بِسُوءِ فِعْلِنَا، وَلاَ تُهْلِكْنَا بِخَطَايَانَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ اكْتُبْنَا مَعَ مَنْ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْكَ الحُسْنَى، الّذِينَ هُمْ عَنِ النَّارِ مُبْعَدُونَ، لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُم فِيمَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ.

دعاء دخول السوق والشراء

دعاء دخول السوق والشراء أبغض البلاد إلى الله أسواقها لأنها أماكن يكثر فيها الغش، الخداع ،الأيمان الكاذبة، إخلاف الوعد بالإضافة الى الإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما في معناه كما شبه الإمام النووي رضي الله عنه بما فيه من أفعال شيطانية فشبه السوق وفعل الشيطان بأهلها ونيله منهم بالمعركة لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل كالغش والخداع, والأيمان الخائنة, والعقود الفاسدة والبيع على بيع أخو المسلم والشراء على شراء أخيه, والنصب في المكيال والميزان ، دعاء دخول السوق والشراء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير ، كما أنه يفضل عدم ذهاب المسلم للسوق إلا عند الحاجة، لما في كثرة الذهاب على الأسواق حرصٍ على الدنيا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها،وأبغض البلاد إلى الله أسواقها".رواه مسلم.

دعاء دخول السوق وفضله

دعاء دخول السوق وفضله، من خلال قيام المسلم بالعبادات والأعمال الصحيحة يحصل على الثواب من الله ودعاء دخول السوق وفضله يقوله المسلم في كل مكان حتى ينال الأجر والثواب من الله عز وجل قال الله تعالى: {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب:35]، وقال: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الجمعة:10]، وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا} [سورة الأحزاب: 41] ، وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «سبق المفردون» قيل يا رسول الله من المفردون؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات .. وتكرار كلمات دعاء دخول السوق لها أجر عظيم إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير.

فضل دعاء دخول السوق

فضل دعاء دخول السوق من الأدلة الموجودة في الشرع الشريف على أهمية ذكر الله في كل الأوقات والسكنات وفي كل التحركات حديث عن السيدة عائشة -رضي الله عنها وأرضاها: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل أحيانه". والله يقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا* وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.. سورة الأحزاب.. عند دخول الإنسان السوق عليه أن يذكر الله، بين الناس يذكر الله، حتى يذكرهم، حتى يعينهم على ذكر الله حتى يكون أيضا في معية الله، كما ينصح بعدم قراءة القرآن الكريم في السوق، لأن في قراءته عدم تعظيم لما في السوق ارتفاع الأصوات والانشغال بالبيع والشراء وعدم الاستماع للقرآن.

بِسْـمِ اللهِ وَلَجْنـا، وَبِسْـمِ اللهِ خَـرَجْنـا، وَعَلـى رَبِّنـا تَوَكّلْـنا ..اللهم يا سبب من لا سبب له يا سبب كل ذي سبب يا مسبب الأسباب من غير سبب صلي على محمد وعلى آله وصحبه وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم صلي على محمد وآل محمد -اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك. شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.