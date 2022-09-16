Activision تكشف ميزات عظيمة للعبة Call of Duty Warzone Mobile المخصصة للهواتف..فيديو

كشفت شركة Activision المطورة للعبة كول أوف ديوتي عن الإعلان الرسمي لنسخة جديدة من اللعبة مخصصة للهواتف الذكية، لمستخدمي أندرويد وآيفون، تحت اسم Call of Duty: Warzone Mobile ، حيث سيتم إطلاق اللعبة بشكل رسمي لجميع المستخدمين في بداية العام القادم 2023 .

وأكدت الشركة أن لعبة Call of Duty Warzone Mobile ستشهد عددا من الميزات الرائعة ، كما أنه تم تخصيص اللعبة لـ 120 لاعبًا مباشرًا في المعركة الواحدة ، كما حصلت اللعبة على عدد كبير من التغييرات أبرزها العملاء والأسلحة والمواقع.

لعبة Call of Duty Warzone Mobile

ويمكن للاعبين القتال ضمن خريطة Verdansk المميزة ، كما يمكن للاعبين مشاركة العديد من الميزات الاجتماعية مثل الأصدقاء وقنوات الدردشة والتقدم المتقاطع لتمكين Battle Pass في اللعبة، وسيحصل اللاعبون على مجموعة متنوعة من الابتكارات والميزات الجديدة والاتصال العميق عند إطلاق Call of Duty: Warzone Mobile في جميع أنحاء العالم العام المقبل.

وأوضحت شركة Activision أنه عند إطلاق لعبة Call of Duty Warzone Mobile الجديدة سيتم معها إطلاق عدد آخر من النسخ مثل Warzone 2.0 و COD: Modern Warfare 2، مؤكدة أنه تم العمل على تصميم اللعبة بشكل مشترك من قبل عدد من الاستيديوهات المتخصصة منها Activision Shanghai Studio وBeenox و Digital Legends وSolid State Studios.

لعبة Call of Duty Warzone Mobile

وفقا للموقع الرسمي للعبة Call of Duty Warzone Mobile فإنه تم تحسين كل شيء بدءًا من الحركة والتصويب والتعامل مع الأسلحة والرسوم المتحركة والصوت من أجل تقديم الدقة المطلقة والأصالة والأداء.

لعبة Call of Duty Warzone Mobile

وذكرت الشركة أن التسجيل المسبق المجاني مفتوح في الوقت الحالي للاشتراك في لعبة Call of Duty: Warzone Mobile لمستخدمي هواتف أندرويد، وذلك قبل الإصدار العالمي المتوقع على هواتف أندرويد وهواتف آيفون في عام 2023.

لعبة Call of Duty Warzone Mobile

ويمكن للاعبين الاستعداد للمشاركة في يوم الإطلاق من خلال التسجيل المسبق في لعبة Call of Duty: Warzone Mobile في الوقت الحالي، وذلك من خلال : التوجه إلى متجر Google Play للتسجيل المسبق.

مراقبة التطبيقات والمنصات الاجتماعية الخاصة بلعبة Call of Duty: Warzone Mobile أو مدونة Call of Duty للحصول على تحديثات حول التسجيل المسبق والإطلاق.

وإذا تم استيفاء المتطلبات الخاصة باللعبة والأحداث العالمية للاعبين عند التسجيل المسبق ، فستقوم اللعبة بمكافأتهم من خلال الحصول على عدد من المكافآت الرائعة عند إطلاق اللعبة.