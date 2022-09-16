محدش يقوم .. طلب مفاجئ من عبد الباسط حمودة لجمهور حفله بـ الساقية

أحيا الفنان عبد الباسط حمودة، حفلًا جماهيريًا اليوم الجمعة، الساعة الثامنة مساء، بساقية الصاوي ليكون الحفل الثالث له داخل الساقية.

وحرص عبد الباسط حمودة على ترك المسرح والغناء وسط الجمهور قائلا:" محدش يقوم .. لو قعدتوا جاي أتصور معاكوا كلكوا".

وبدأ عبد الباسط حمودة الحفل بغناء الجو هادي خالص، أنا مش عارفني، ضيعنا، وغيرها من أغنياته الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشدة.





ونفدت تذاكر الحفل الذي يقدم فيه عبد الباسط حمودة، باقة من ألمع أغانيه التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها، من بينها أغنية اسمحولى، سلفني ضحكتك، اديني قلبك، أنا مش عارفني، وغيرها.



وسبق أن أعلنت الساقية، طرح تذاكر الحفل لـ عبد الباسط حمودة، والتي تبدأ من فئة 150 جنيها في قاعة النهر.