سرقه الفرنسيون.. مونيكا حنا: حملة شعبية لاسترجاع حجر رشيد

قالت الدكتورة مونيكا حنا، عميد كلية الأثار والتراث الحضاري، إنه لابد أن يكون هناك قرار بإطلاق حملة شعبية لاسترجاع حجر رشيد، معقبة: “ لا نريد أن تكون المطالبة حكومية فقط لاسترداد الحجر”.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج “معكم” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، تقديم الإعلامية مني الشاذلي، أن الحملة تستهدف المصريين في المقام الأول، لمعرفتهم ما تم سرقته منهم ليس فقط حجر رشيد، ولكن هناك 16 قطعة أخرى.

وأشارت :"طبقا لاتفاقية وستفاليا في القرن الـ17 لا يسمح للجيوش الأوروبية الاستيلاء على الممتلكات الثقافية كغنيمة حرب"، لافتة إلى أن حجر رشيد لم يخرج من مصر بشكل قانوني، بل سرقه الفرنسيين في خرق واضح لاتفاقية وستفاليا.

وتابعت أنه فى القرن التاسعة عشر قام الإيطاليين بإسترجاع جميع الأثار التى سرقها نابليون، لمخالفته الاتفاقية التي قامت بلاده بتوقيعها في القرن الـ17.