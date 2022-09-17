نفاذ جميع نسخ كرايسلر 300 موديل 2023 خلال 12 ساعة فقط | صور

احتاجت شركة كرايسلر إلى 12 ساعة فقط لبيع سيارة السيدان ذات الأداء العالي التي تخطط لبنائها، بعد الكشف عنها في 13 سبتمبر الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية.

كرايسلر 300C

قال كريس فويل الرئيس التنفيذي لشركة كرايسلر لموتور ترند إن جميع المركبات البالغ عددها 2000 متجهة إلى الولايات المتحدة والوحدات الـ 200 الأخرى الخاصة بكندا قد تم التحدث عنها بعد إيداع وديعة لم يتم الكشف عنها، وتم تقديم السيارة باللون الأبيض، والأحمر ، والأسود اللامع ، مع ملاقط مكابح حمراء وشارة 300Cثلاثية الألوان جديدة.

كرايسلر 300C

تأتي سيارة كرايسلر 300C كسيارة سيدان كاملة الحجم بتكلفة 55,000 دولار وسيتم تسليمها للعملاء في الربيع المقبل،

تعتمد كرايسلر 300C على محرك سداسي الأسطوانات V8، بسعة 6.4 لتر، ينتج قوة تصل الى 485 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 475 رطلًا (644 نيوتن متر) موجهًا إلى الخلف عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

كرايسلر 300C

يمكن للسيارة كرايسلر 300C التسارع انطلاقاً من وضع الثبات حتى تصل إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة (96 كم / ساعة) خلال 4.3 ثانية وتكمل ربع ميل في 12.4 ثانية قبل أن تصل إلى 160 ميلاً في الساعة (278 كم / ساعة).

كرايسلر 300C

ستتوفر السيارة كرايسلر 300C بعدد كبير من تجهيزات الأمن والسلامة مثل المساحات الأوتوماتيكية مع مساعد الركن الأمامي والخلفي، والتحكم التكيفي في ثبات السرعة، والتحذير من الاصطدام الأمامي مع الكبح النشط، وتطرح كرايسلر نظام صوت ألباين بستة مكبرات صوت مع مضخم صوت بقوة 276 واط.