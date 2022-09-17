Esim تعمل قريبا بمصر.. خبير اتصالات يوضح مزايا الشريحة الإلكترونية على الموبايل

قال الدكتور عمرو بدوي، الرئيس الأسبق لجهاز تنظيم الاتصالات NTRA، إن Esim الشريحة الإلكترونية مرحلة متطورة من شريحة التليفون المحمول العادية.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:"هي عبارة عن جزء إلكتروني مبني داخل جهاز الموبايل.

وأوضح،:" إعلان شركة أبل إطلاق آيفون 14 بشريحة إلكترونية فقط Esim، هو المحرك للحديث الدائر عن الموضوع، لافتا إلي أن جهاز تنظيم الاتصالات يدرس إمكانية فتح استخدام Esim في مصر.

وتوقع رئيس الأسبق لجهاز تنظيم الاتصالات، أن تصدر كل الشركات في المستقبل القريب أجهزتها بتقنية Esim.

وشرح مزايا Esim الجديدة، موضحا، أنها تخفض من تكلفة الجهاز، ويمكن استخدامها في أجهزة صغيرة في تطبيقات إنترنت الأشياء، كما يمكن استخدام عدد كبير من الخطوط بأرقام مختلفة لأكثر من شركة بدون أي شريحة.

