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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة فيوتشر وبول الأوغندي في إياب الدور التمهيدي للكونفدرالية

فيوتشر
فيوتشر

يخوض فريق فيوتشر  بقيادة مدربه علي ماهر، مواجهة هامة عندما يستضيف نظيره بول جينجا الأوغندي، اليوم السبت، في مباراة الإياب للدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة فيوتشر وبول الأوغندي في إياب الدور التمهيدي للكونفدرالية الإفريقية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين فيوتشر والفريق الأوغندي، في تمام التاسعة مساء، على ملعب السلام بالقاهرة.

وكان فيوتشر قد استهل مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالتعادل (0-0) مع مضيفه بول جينجا الأوغندي، على ملعب (ماري ستاديوم) في أوغندا، بجولة الذهاب للدور التمهيدي الأول للبطولة، بالمباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي.

ووقتها تمكن فريق فيوتشر بقيادة مدربه علي ماهر من تقديم عرض جيد والخروج بشباك نظيفة أمام الفريق الأوغندي.

وقرر فيوتشر تجميد الثنائي أحمد رفعت ومحمود عبد الرحيم جنش، واستبعادهما من مباراة الإياب أمام بول الأوغندي المقررة اليوم، على خلفية أحداث المشاجرة التي نشبت بينهما في لقاء الذهاب، كما تم تغريمهما لخروجهما عن النص.

موعد مباراة فيوتشر وبول الأوغندي فيوتشر على ماهر كأس الكونفدرالية الإفريقية الكونفدرالية

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