مجلس أمناء الحوار الوطني يضع اليوم لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم السبت، اجتماعه السابع، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك للتوافق على وضع لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية.

أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحوار سيعقد لقاءًا تعارفيا مع المقررين العموميين والمقررين العمومين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة؛ السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي، والاستماع لوجهات نظرهم، وكذلك وضع مهام مقرري اللجان كافة ضمن لائحة سير الإجراءات في جلسات اللجان الفرعية التي سيضعها المجلس.

وقال المنسق العام للحوار الوطني، إنه إعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم.