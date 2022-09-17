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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر خرافي لـ فستان ماغي بوغصن في حفل عيد ميلادها

ماغي بو غصن
ماغي بو غصن

شاركت الفنانة اللبنانية  ماغي بو غصن متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور و فيديو جديدا خلال الأحتفال بعيد ميلادها.

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خطفت ماغي بو غصن الأنظار في حفل عيد ميلادها بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستانا قصيرا أعلى الركبة.

وتميز الفستان بصيحة الكم الواحد، وبالقماش الذي جمع بين اللونين الفضي والأسود.

سعر فستان ماغي بو غصن في حفل عيد ميلادها 

حمل فستان ماغي بو غصن في حفل عيد ميلادها توقيع دار الأزياء Elisabetta Franchi ، وبلغ سعر التصميم 544 دولارا أمريكيا، أي ما يقرب من 11 ألف جنيه مصري.

 فستان ماغي بو غصن

أكملت  ماغي بو غصن  إطلالتها بـ حذاء صيفي ذا كعب عالي باللون الأسود، مع شنطة يد  بنفس اللون، أرتدت  ببعض  الإكسسوارات والمجوهرات البسيطة للغاية مما زاد من جاذبيتها.

بدت ماغي بو غصن بخصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

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