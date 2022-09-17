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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الصفقة لم تفشل.. تفاصيل مكالمة مرتضي منصور لـ دونجا عقب الإصابة

صدى البلد

كشف الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن كواليس صفقة نبيل عماد دونجا المنضم حديثا لـ الزمالك قادما من بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

وأكد خالد الغندور عبر قناة الزمالك ان دونجا اثناء مشاركته في معسكر المنتخب الحالي أصيب وغادر المعسكر وفي تلك الاثناء لم يكن الزمالك اعلن رسميا عن اتمام الصفقة حيث دخل اللاعب في نوبة بكاء شديدة بسبب تأكده من صعوبة انضمامه للزمالك عقب تلك الإصابة 

وقال خالد الغندور، ان دونجا فوجىء بـ مكالمة هاتفية من المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة الزمالك اخبره فيها أن القيمة المادية للصفقة سيتم تحويلها لـ بيراميدز خلال ساعات وان اللاعب ضمن صفوف الزمالك وان الفريق الابيض لم يتخل عنه.

وأشار إلى أن دونجا شعر بسعادة غامرة واخبر مرتضي منصور انه سيصبح “ خدام ” نادي الزمالك 

واكمل ان موقف مرتضي منصور والزمالك يدرس في كيفية دعم لاعبيه وتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم داخل الفريق مشددا على ان الزمالك لا يتخلي عن لاعبيه وقت اصابتهم.

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كان  مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أكد أنه تم تحويل قيمة صفقة انتقال نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز إلى ناديه بالرغم من إصابة اللاعب في غضروف الركبة خلال تواجده مع المنتخب المصري في معسكره الحالي.

وقال رئيس الزمالك في فيديو نشره على قناته عبر موقع "يوتيوب": "لم نكن أرسلنا قيمة الصفقة إلى بيراميدز بالرغم من توقيع اللاعب وموافقة ناديه وبعد إصابة اللاعب أمس مع المنتخب أصدرت تعليماتي بتحويل المقابل المادي للصفقة إلى نادي بيراميدز".

وشدد رئيس القلعة البيضاء على أن الزمالك يقدر دونجا ومسؤولي بيراميدز، بالرغم من أن اللاعب لم يلعب أي مباراة مع الفريق.

كان نبيل عماد دونجا، غادر معسكر منتخب مصر ظهر  الخيس الماضي عقب إصابة اللاعب بغضروف الركبة الخارجي، خلال مران منتخب مصر الأول الذي أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الاستعداد لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي ٢٣ و٢٧ سبتمبر.

وحرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على تحفيز دونجا قبل مغادرته المعسكر متمنيا له الشفاء، قائلًا له: ستعود أقوى بعد إنتهاء الإصابة.

 

 

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مرتضى منصور الزمالك نادي بيراميدز خالد الغندور القلعة البيضاء

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