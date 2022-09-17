التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي ينظمان يوم الطاقة استعدادا لمؤتمر المناخ COP27

نظمت وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي، يوم الطاقة EU-Egypt Energy Day 2022، والذي يأتي على هامش فاعليات أسبوع الطاقة، تمهيداً لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، حيث شاركت السيدة/ شيريهان بخيث، مُعاون وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، مُمثلة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى جانب ممثلي وزارات الخارجية والبيئة والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والشباب والرياضة، كما شارك آيضاً المهندس/ أسامة مبارز - أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، والدكتور / علاء عز، الأمين العام لاتحاد جمعيات الاعمال المصرية الأوروبية.

ويهدف الاحتفال إلى استعراض كافة الأنشطة والمشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع الطاقة والتي تسهم في دعم وتعزيز ورفع الوعي المجتمعي بموضوعات المناخ المختلفة، وذلك من خلال تسليط الضوء على النتائج المتحققة في هذا المجال، إلى جانب استعراض جهود الوزارات المختلفة في هذا المجال بما يتناسب مع أولويات الدولة المصرية والاحتياجات الفعلية في الوقت الراهن وخلال السنوات المقبلة، حيث تسعى الدولة المصرية إلى التأكيد على تعزيز الجهود لمواجهة تغير المناخ والتكيف مع تأثيره السلبي والبناء على الزخم الدولي في إطار رئاستها لمؤتمر المناخ COP 27، بما يحقق لشعوب العالم النتائج ملموسة تساهم في إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع مما سيساهم في الانتقال من مرحلة التفاوض المنصوص عليها في التعهدات الدولية إلى مرحلة التنفيذ.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من برامج التعاون الثنائي مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير مصادر الطاقة المتجددة والإجراءات الموفرة للطاقة لإنتاج طاقة نظيفة وآمنة وفعالة، ومنها: برنامج "تعزيز الإصلاحات في قطاعي الطاقة المتجددة والمياه من خلال تطوير برنامج بناء القدرات، بمنحة قدرها 10 مليون يورو، وبرنامج "نقل الطاقة المصرية بمنحة 20 مليون يوليو، وبرنامج "مزرعة الرياح بخليج السويس 200-250 ميجاوات بمنحة 30 مليون يورو، كما يمول الاتحاد الأوروبي برنامج "دعم سياسة قطاع الطاقة.

وفى هذا الإطار، تعمل مصر والاتحاد الأوروبي حاليًا على تحديث "استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2040" والتي تهدف إلى تحقيق إمدادات أمنه للطاقة من خلال تبني سيناريوهات الطاقة الخضراء في آفاق مختلفة، وكذلك تطوير "شراكة الهيدروجين المتوسطية". لتعزيز الاستثمارات في توليد الكهرباء المتجددة، وتعزيز وتوسيع شبكات الكهرباء، بما في ذلك الوصلات عبر البحر الأبيض المتوسط، وإنتاج مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين منخفض الكربون، وإنشاء البنية التحتية للتخزين والنقل والتوزيع.

وتبلغ محفظة التمويلات التنموية الجارية مع الاتحاد الأوروبي نحو 886 مليون يورو بنهاية يونيو الماضي، يتم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية التنموية للدولة.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، قاموا بتنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد حضور دولي وإقليمي رفيع المستوى من منظمات الأمم المتحدة ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص. وبمشاركة أكثر من 23 حكومة أفريقية تم عقد نحو 20 جلسة نقاشية وورشة عمل ومائدة مستديرة حول توحيد الرسائل والرؤى، لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة إفريقيا، والاستعداد لـ"يوم التمويل".