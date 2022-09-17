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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. تقديم الخدمات الطبية لـ 1768 حالة بقرية منقطين بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

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وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية منقطين التابعة لمركز سمالوط، خلال يومي 14 و15 من سبتمبر الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1768 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

واوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بالمديرية أنه تم توقيع الكشف الطبي على 359 حالة جراحة و475 حالة اطفال و206 باطنة و 130 نساء وتنظيم الاسرة و 110 اسنان و130 أنف واذن و282 جلدية و76 قلب.

الى جانب انه تم عمل 191 تحاليل مختلفة وعمل 26 حالة موجات صوتيه وعمل 6 حالة اشعة سينية وكشف مبكر  للضغط والسكر ل 106  متردد وتم اجراء خلع اسنان ل 15 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى  16  حالة لاستكمال العلاج وعمل ندوات تثقيف صحى 144 متردد وتم استخدام 5 عيادات متنقلة. 
 

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