جنايات طنطا تؤجل محاكمة 36 متهما في قتل شخص وإصابة آخرين لـ22 نوفمبر

قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية الدائرة الثالثة تأجيل محاكمة 36 متهما في قتل شخص وإصابة آخرين في القضية رقم 15506 لسنة 2022 جنح مركز طنطا والمقيدة برقم 1142 لسنة 2022 كلي غرب طنطا، خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين في قرية ميت حبيش البحرية بمركز طنطا، وذلك لجلسة 22 نوفمبر.

كانت قرية ميت حبيش بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية شهدت مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم والحجارة بين عائلتين أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين وجرى القبض على المتهمين وعددهم 36 متهما وتم توجيه لهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح أبيض واستعراض القوة وترويع المواطنين.



وجاء في قرار الإحالة أن المتهمين الأول والثاني والثالث، قتلوا المجني عليه الحسيني مصطفى أحمد البنا عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه والنيل والخلاص منه على أثر خلافات سابقة، محرر عنها محاضر قضائية، واعدوا لذلك الغرض أدوات تستخدم "شوم" وتوجهوا إلى المكان الذي ايقنوا تواجده فيه، وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بأن عاجلة المتهم الأول بضربة استقرت برآسة باستخدام الشوم، ليوالي المتهمين الثاني والثالث ذلك الاعتداء بأن سدد للمجني عليه باداة "الشومة"، عدة ضربات استقرت بالرأس وبهم م جسده.



كما تضمن قرار الإحالة أن المتهمين من الاول حتى الثامن عشر استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه قبل المجني عليهما احمد عبدالمنعم البنا، وإبراهيم سعيد ابراهيم البنا وذلك بقصد ترويعهما وتخويفهما والحرق أذى مادي ومعنوي بهما والتأثير في ادرادتهما. واحدثوا بالمجني عليهما جرحا.



كما َجاء في قرار الاحالة أن المتهمين من التاسع عشر إلى السابع والثلاثين، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه قبل المجني عليه ابراهيم شلبي وياسر شلبي، عبدالخالق شلبي، شاكر شلبي، احمد شلبي، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم والحاق الاذي بغرض فرض السيطرة وترويعهم واحدثوا جروح ا لهم باستخدام “الشوم والحجارة وسيوف وسنج وعصي، وما سورة حديدية وسكاكين”.