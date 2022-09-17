برلماني : التعاون بين مصر والتشيك في الصحة أمر مثمر

قال النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن التشيك دولة متقدمة فى المجال الصحى فى صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن التعاون بين مصر والتشيك فى مجال الصحة أمر مثمر من خلال إقامة مشروعات استثمارية فى قطاعات الدواء.

وأكد رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نحتاج إلى القوى البشرية فى التعاون بين مصر والتشيك فى مجال الصحة ، وأن يكون هناك تبادل علمى مع الدول المتقدمة ، خاصة وأن التشيك بها تخصصات فى العلاج طبيعى وجراحات العظام والتجميل.

البورد المصري

كما أوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أننا فى حاجة إلى ضرورة أن يكون هناك تعاون بين البورد المصرى “الشهادة الموحدة” مع دولة التشيك فى إطار التعاون فى الشهادات المهنية ، وأن يكون هناك تبادل للخبرات بين البلدين وأن نطور العنصر البشرى ، ويسافر أطباء من مصر إلى التشيك للإستفادة من الخبرات الصحية هناك.

واستقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، إيفان جوكل سفير دولة التشيك في مصر، لبحث وتعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

استعرض الوزير -في بداية اللقاء- نتائج زياراته الأخيرة إلى مدينة براغ عاصمة جمهورية التشيك، خلال مشاركته في منتدى الصحة (التشيك أفريقيا 2022) والذي عقد في الفترة من 17 إلى 19 مايو 2022، معربًا عن حرص الدولة المصرية على إتاحة الفرص لتمويل المشروعات في المجالات الصحية المختلفة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير وجه مسئولي الوزارة بوضع استراتيجية محددة للتعاون في مجال الاستثمار والصناعات الطبية، وجذب المستثمرين بدولة التشيك، ووضع خطة تشتمل على الضوابط والمعايير الخاصة بتشغيل خطوط إنتاج لتصنيع الأجهزة والمستلزمات والأدوات الطبية، بدلًا من استيرادها.

وتابع أن الوزير بحث مع سفير جمهورية التشيك، التعاون في مجال تدريب الأطباء وأطقم التمريض بكافة التخصصات الطبية، بهدف رفع كفائتهم وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال طب وجراحة الأورام، وتبادل الزيارات بين المتخصصين بهذا المجال والتعرف بروتوكولات العلاج المتبعة في كلا البلدين.

وأوضح «عبدالغفار» أن الجانبين بحثا التعاون في إنتاج وتصنيع الأدوية، إلى جانب التعاون في تبادل تكنولوجيا صناعة الأمصال واللقاحات المضادة لفيروس كورونا والأمراض الوبائية الأخرى، بالإضافة إلى التعاون في مجال الرقابة الدوائية، علاوة على تبادل الأبحاث العلمية بهدف صقل خبرات الكوادر الطبية بجميع التخصصات في البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون سيكون بين المراكز الطبية المتخصصة ومعاهد الأبحاث والتدريب التابعة لوزارتي الصحة في الدولتين.

ومن جانبه، أكد سفير دولة التشيك، حرصه بلاده على دعم العلاقات الثنائية بين الدولتين في مختلف المجالات الصحية، مشيدا بالدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية المصرية للملف الصحي، مما جعل مصر مركزًا للاستقطاب الاستثمارات الصحية، مؤكدا أن الدولة المصرية تتمتع بنظام صحي قوي ومتقدم.