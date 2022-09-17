هشام بدر : غدا غلق باب التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أكد السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن غدا موعد غلق باب التقدم للمبادرة .

وأوضح بدر، خلال مداخلة مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة “دي ام سى”، أن إجمالي عدد المشروعات المتقدمة للمبادرة حتى 16 سبتمبر في فئة المشروعات الكبيرة وصل إلى 597 مشروع، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لاختيار المشروعات التى ستقام فى المحافظات.

6 مشروعات فى كل محافظة

وأضاف: أنه سيتم اختيار 6 مشروعات مشروع لكل فئة، وسيتم تنفيذها فى المحافظات.

وتابع المنسق العام للمبادرة الوطنية : 1067 مشروع في فئة المشروعات المتوسطة، و707 مشروع في فئة المشروعات المحلية الصغيرة، و521 مشروع في فئة الشركات الناشئة.

وأشار المنسق العام للمبادرة الوطنية إلى أن 1617 مشروع في فئة المشروعات غير الهادفة للربح، و908 مشروع في فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة.