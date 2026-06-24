أحمد حسن: تقرير الإصابات يهدد عودة عمر كمال عبدالواحد.. وحسم مصيره خلال أيام

كشف أحمد حسن عن تطورات جديدة تتعلق بمستقبل للاعب عمر كمال عبدالواحد، في ظل حالة الترقب بشأن موقفه خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «مصدر: تقرير الإصابات يهدد عودة عمر كمال عبدالواحد، وتحديد المصير النهائي للاعب خلال أيام».

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات موقف الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله، لاعبي النادي الأهلي المعارين إلى سيراميكا كليوباترا، بعد اقتراب نهاية فترة الإعارة الحالية.

وقال شوبير، في تصريحاته الإذاعية، إن سيراميكا كليوباترا قرر توجيه الشكر لعمر كمال عبد الواحد عقب انتهاء إعارته، موضحًا أن اللاعب تعرض لسوء حظ كبير بسبب الإصابات المتكررة التي أثرت على مشاركاته مع الفريق خلال الموسم.

وأضاف أن عمر كمال من اللاعبين المميزين الذين سبق لهم التواجد بشكل أساسي مع منتخب مصر، إلا أن ظروف كرة القدم لم تخدمه مؤخرًا، مشيرًا إلى أن المدير الفني علي ماهر كان يرغب في استمرار اللاعب، لكن الإصابات قللت من فرص بقائه.



