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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة تحذر من الشخصية النكدية وتكشف طريقة التعامل معها |فيديو

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

رصدت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار مساء اليوم السبت، فقرة عن الشخصية النكدية.

 

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مفيدة شيحة: لو بكره حد عمره ما هيعرف إلا لما أقوله

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مفيدة شيحة: ترند فرح سنية انتشر بشكل لافت على السوشيال ميديا


وخلال الفقرة، قدمت مفيدة شيحة، عدة نصائح للتعامل مع الشخصية النكدية، مضيفة أن هذه الشخصية تحتاج لطريقة خاصة للتعامل معها.
وأضاف مفيدة شيحة، أن: "في حد كده في حياة كل واحد بيكون النكد بعينة، تعرف تتعامل مع الشخص ده، الفكرة إن الشخص ده موجود كثير في حياتنا ممكن تلاقيه في البيت في الشغل في شارع وانت ماشي، ممكن كمان يكون بين الأصدقاء، عشان كده بنحذرك منها، عشان هو شخص شايف الحياة دائما مش حلوة، وبالنسبة له النكد أسلوب حياة". 

المرأة تظهر النكد بسبب الضغوط من الزوج

وتابعت مفيدة شيحة، أن المرأة تظهر النكد بسبب الضغوط من الزوج والمسئولية الكبيرة التي على عاتقها ويحدث لها خلل في النوم، موجة نصيحة للرجل بحل أي مشكلة من جذورها ومن خلال الاعتراف بأنه أخطأ وأنه لا يقصد ما حدث وبهدوء وبكلمات جيدة وندخل في الموضوع مباشرة.
 

مفيدة شيحة الإعلامية مفيدة شيحة الشخصية النكدية اخبار التوك شو المراة

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