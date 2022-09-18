هيئة الأوقاف المصرية .. النقض توضح وظيفتها

أوضحت محكمة النقض فى أحد الطعون المنظورة أمامها وظيفة هيئة الأوقاف المصرية.

جاء فى حيثيات الحكم أن المشرع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف فى تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها، ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف يكون فى هذا النطاق.

وفيما عدا ذلك من مسائل، فإن صاحب الصفة فى الدعوى هو وزير الأوقاف الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته.

لما كان ذلك، وكان البين أن موضوع النزاع يتعلق باستحقاق أنصبة شرعية فى وقف بما تنعقد معه الصفة لوزير الأوقاف وتنحسر عن هيئة الأوقاف المصرية، الأمر الذى يكون معه اختصام المطعون ضده الثالث بصفته فى الطعن غير مقبول .