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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تسجيل هالاند.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ومركز محمد صلاح

صدى البلد

سجل النجم النرويجي إيرلنج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الجديد، هدف اليوم أمام ولفرهامبتون، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الهدف، ارتفع رصيد هالاند إلى الهدف رقم 11 في الدوري الإنجليزي مع فريق مانشستر سيتي هذا الموسم.

بينما يملك نجمنا المصري محمد صلاح هدفين فقط حتى الآن مع فريق ليفربول هذا الموسم.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 11 هدفا.

2- ألكسندر ميتروفيتش، فولهام، 6 أهداف.

3- إيفان توني، برينتفورد، 5 أهداف.

4- هاري كين، توتنهام، 5 أهداف.

5- رودريجو، ليدز يونايتد، 4 أهداف.

6- ماك اليستير، برايتون، 4 أهداف.

7- ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 4 أهداف.

8- روبرتو فيرمينو، ليفربول، 3 أهداف.

9- جابرييل جيسوس، آرسنال، 3 أهداف.

10- باسكال جروس، برايتون، 3 أهداف.

11- ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.

12- رحيم ستيرلينج، تشيلسي، 3 أهداف.

13- لويس دياز، ليفربول، 3 أهداف.

14- جابرييل مارتينيلي، آرسنال، 3 أهداف.

15- مارتن أوديجارد، آرسنال، 3 أهداف.

16- محمد صلاح، ليفربول، هدفان.

هالاند الدوري الإنجليزي ليفربول صلاح الدوري الانجليزي الممتاز ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

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