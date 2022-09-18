عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى سارة لـ طلاب إعلام القاهرة بعد النصب عليهم.. فيديو

إعلام القاهرة
إعلام القاهرة

أكدت الدكتورة حنان جنيد، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنها فوجئت بالخبر الخاص بأزمة الحفلة، معقبه: "ليس لنا أي دخل بتنظيمها".

txt

بعد ضياع فرحتهم والنصب عليهم.. تحرك برلماني بسبب أزمة طلاب إعلام القاهرة

txt

اتنصب علينا .. ذهول طالبة بسبب حفل تخرج خارج جدران الكلية | فيديو

وأضاف الدكتورة حنان جنيد، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "سنقوم بتنظيم حفلات تخرج على مستوى الكلية للدفعات المختلفة".

 

وأشارت إلى أنها تأسف لتعرض طلبة دفعة 2022 للنصب من إحدى الشركات الخاصة، بعد تكليف الطلبة لها بتنظيم حفل تخرج لهم، موضحه أنه منذ انتشار فيروس كورونا ولم تنظم الكلية أي حفلات تخرج بسبب الوباء.


وأوضحت الدكتورة حنان جنيد، عميدة كلية الاعلام بجامعة القاهرة: "نحن نعمل في إطار مؤسسي ومنفصلين في إطار الجامعة فقط ونعمل وفقا للوائح، ولكن سيكون هناك انفراجة خلال أيام، والكلية ستقوم بتنظيم احتفالية ستخرج بشكل لائق"، مشيرة: "سنعمل في القريب العاجل عن الاحتفالية التي تليق بأبناءنا وسندعو أولياء الأمور وهيئة التدريس للاحتفال بخريجيها".

 

طلاب اعلام القاهرة إعلام القاهرة الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة كلية الاعلام بجامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان جديد من التعليم بشأن موعد بدء الدراسة في المدارس

مفيش حاجة ترجعني ليكي .. منشور صادم من زوج آيتن عامر بعد طلاقهما

أخفت بطنها .. حقيقة حمل ياسمين عبد العزيز بعد صورتها الأخيرة |شاهد

ادعوله.. أول تعليق من أسرة فريد الديب بعد نقله للمستشفى بسبب السرطان| خاص

علي جمعة: سيدنا عيسى رفع إلى السماء منذ ساعة

العرافة الكفيفة بابا فانجا تتوقع مصير الملك تشارلز

هل الانهيار التاريخي مستمر.. تعرف على أسعار الذهب الأحد 18-9-2022

سرطان الدم.. تدهور الحالة الصحية لـ فريد الديب ونقله للمستشفى

ترشيحاتنا

أحضان وقبلات.. معجبة تصدم إنريكى اجليسياس على المسرح

قبل الصدمة الأمريكية..بريطانيا تخطط لرفع سعر الفائدة لأعلى مستوى في ربع قرن

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ويكشف طلب بيرسي تاو من الاهلي للرحيل

علي جمعة: سيدنا عيسى رفع إلى السماء منذ ساعة

ضبط 20 كيلو حشيش بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة

بتعديلات منهارت المميزة .. بورشه 911 تيربو S تخطف الأنظار |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأزرق.. ابنة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور|شاهد

ماتخافوش.. صور صادمة لفريدة سيف النصر بعد تغيير لون شعرها

بفستان مبهر.. أول ظهور لـ إسلام جمال وزوجته بعد حفل الزفاف| شاهد

طليقة ماجد المصري تثير الجدل بفستان زفاف.. ومتابعوها يسألون: بتتجوز؟| شاهد

فيديو

أول ظهور بعد غياب سنوات.. يوسف منصور يكشف تفاصيل معاناته مع السرطان.. فيديو

أقسمت ألا اترشح وسأطعم 10 مساكين.. مصطفى كامل يكشف خطته داخل "الموسيقيين"

بعض الإصابات.. كواليس تحول حفل تخرج طلاب إعلام القاهرة لـ خناقة|فيديوجراف

بعد شائعات المرض والوفاة.. شاهد| عادل إمام يتحدث عن الموت: قضاء الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ