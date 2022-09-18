بشرى سارة لـ طلاب إعلام القاهرة بعد النصب عليهم.. فيديو

أكدت الدكتورة حنان جنيد، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنها فوجئت بالخبر الخاص بأزمة الحفلة، معقبه: "ليس لنا أي دخل بتنظيمها".

وأضاف الدكتورة حنان جنيد، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "سنقوم بتنظيم حفلات تخرج على مستوى الكلية للدفعات المختلفة".

وأشارت إلى أنها تأسف لتعرض طلبة دفعة 2022 للنصب من إحدى الشركات الخاصة، بعد تكليف الطلبة لها بتنظيم حفل تخرج لهم، موضحه أنه منذ انتشار فيروس كورونا ولم تنظم الكلية أي حفلات تخرج بسبب الوباء.



وأوضحت الدكتورة حنان جنيد، عميدة كلية الاعلام بجامعة القاهرة: "نحن نعمل في إطار مؤسسي ومنفصلين في إطار الجامعة فقط ونعمل وفقا للوائح، ولكن سيكون هناك انفراجة خلال أيام، والكلية ستقوم بتنظيم احتفالية ستخرج بشكل لائق"، مشيرة: "سنعمل في القريب العاجل عن الاحتفالية التي تليق بأبناءنا وسندعو أولياء الأمور وهيئة التدريس للاحتفال بخريجيها".