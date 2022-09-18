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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة مع كل خصم..خدمات جديدة للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات..فيديو

صدى البلد

قال محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بـ الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، إن أهم أهداف الجهاز هو إيجاد علاقة بين إستراتيجية الدولة والمستخدم.

وتابع خلال حواره بقناة "الأولي المصرية"،:" قمنا بتطوير مركز إستقبال الشكاوي، مضيفا:"الفترة الأخيرة الوزارة تبنت استراتيجية لحقوق المستخدمين ومن أهم مميزاتها تطوير مركز تلقى الشكاوى، وتلقينا 143 ألف شكوى من المواطنين، وأغلب الشكاوى كانت عبارة عن اشتراك العميل في خدمات ترفيهية بدون علمه، ولذلك الجهاز ألزم الشركات باشتراك العملاء في خدمات الترفيهية من خلال كود حتى يتكون بعلمه.

وأوضح:كافة شركات الاتصالات ملزمة بإرسال كود للعميل لتفعيل الخدمة وإرسال نوعية الخدمة وتكلفتها وإذا اشترك في الخدمة تصل للعميل رسالة بالتفاصيل ومع كل خصم تأتى رسالة أيضًا يكون في نهايتها كود إلغاء الخدمة.

وأكمل:"هناك خدمة مجانية تابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لمعرفة إذا كان هناك اشتراكات في خدمات ترفيهية وهو «#155*» يمكن للعميل تجربة هذا الكود وإلغاء أي خدمات ترفيهية لم يرد الاشتراك فيها.

محمد ابراهيم شركات الاتصالات تنظيم الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمات ترفيهيه

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